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        NÖHÜ ile Gazeteciler Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti arasında eğitim, mesleki gelişim ve medya alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:30 Güncelleme:
        NÖHÜ ile Gazeteciler Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti arasında eğitim, mesleki gelişim ve medya alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı.

        Düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy ve cemiyet yönetimi katıldı.

        Demirsoy: "Güçlü bir birliktelik oluşturuyoruz"

        Törende konuşan Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy, protokolün üniversite ile yerel basın arasındaki iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

        Demirsoy, "Niğde Gazeteciler Cemiyeti ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak önemli bir adım atıyoruz. Sayın rektörümüzün öncülüğünde basın ve medya camiası olarak güçlü bir birliktelik oluşturuyoruz. Bu iş birliğiyle hem üniversitemizin tanıtımına katkı sunmayı hem de İletişim Fakültemizin mesleki eğitim çalışmalarına destek vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

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        Protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Demirsoy, iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

        Uslu: "Ortak projelerimize birlikte yön vereceğiz"

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da Niğde Gazeteciler Cemiyeti ile imzalanan protokolün üniversite ve kent açısından önem taşıdığını belirtti.

        Cemiyet üyelerinin Niğde'nin gelişimine yönelik çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Uslu, "Bu protokol vesilesiyle İletişim Fakültemizle birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalara, programlara ve ortak projelere yön vereceğiz. Aynı zamanda ortak kullanım alanları belirleyerek bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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        Protokol kapsamında iletişim ve medya alanlarında eğitim, mesleki gelişim, uygulamalı öğrenme, staj, kariyer gelişimi, araştırma ve ortak proje çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. İş birliğiyle İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmalarına katkı sunulması, ortak medya faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve Niğde'nin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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