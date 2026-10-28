Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü
NİĞDE'de minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. (57) ağır yaralandı.
NİĞDE'de minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. (57) ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Bor kara yolunda meydana geldi. E.E. yönetimindeki 51 DP 023 plakalı otomobil ile N.K.'nin kullandığı 51 S 5172 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. E.E. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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