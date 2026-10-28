Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü

        Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü

        NİĞDE'de minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. (57) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü

        NİĞDE'de minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. (57) ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Bor kara yolunda meydana geldi. E.E. yönetimindeki 51 DP 023 plakalı otomobil ile N.K.'nin kullandığı 51 S 5172 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü E.E. ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. E.E. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Niğde Belediyesi 20 araçla hizmet filosunu güçlendirdi
        Niğde Belediyesi 20 araçla hizmet filosunu güçlendirdi
        Motosikletin şarampole devrildiği kaza güvenlik kamerasında: 1 ağır yaralı
        Motosikletin şarampole devrildiği kaza güvenlik kamerasında: 1 ağır yaralı
        Niğde'de genç kız çatı katında ölü bulundu
        Niğde'de genç kız çatı katında ölü bulundu
        NÖHÜ ile Gazeteciler Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı
        NÖHÜ ile Gazeteciler Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Afetlere dirençli şehirler için yazılım geliştiriliyor COP31 Niğde Simülasy...
        Afetlere dirençli şehirler için yazılım geliştiriliyor COP31 Niğde Simülasy...
        Niğde'de bir haftada 46 aranan şahıs yakalandı
        Niğde'de bir haftada 46 aranan şahıs yakalandı