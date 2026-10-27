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        Niğde'de genç kız çatı katında ölü bulundu

        Niğde'de 22 yaşındaki genç kız bir binanın çatı katında ölü halde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Niğde'de genç kız çatı katında ölü bulundu

        Niğde’de 22 yaşındaki genç kız bir binanın çatı katında ölü halde bulundu.

        Olay, NiğdeBor yolu üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki B.R.Ü., binanın çatı katında ölü halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, genç kızın polis memuru olan babasına ait beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi. B.R.Ü.'nün cenazesi ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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