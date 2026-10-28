Başkan Özdemir: "Cumhuriyetimiz 103 yıldır yolumuzu aydınlatıyor"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet’in Türk milletine bırakılan en büyük miras olduğunu vurgulayarak birlik, beraberlik ve güçlü Türkiye mesajı verdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımı olduğunu belirtti. Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının millet iradesiyle kurduğu Cumhuriyet’in gelecek nesillere aktarılması gereken en değerli emanet olduğunu kaydetti.

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"Cumhuriyetimiz aydınlık geleceğimizin sönmez meşalesidir"

29 Ekim 1923'ün Türk milletinin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirten Başkan Özdemir, Cumhuriyet’in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, aynı zamanda demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adaletin en güçlü güvencesi olduğunu ifade etti.

Özdemir, mesajında, "Bugün; tarihimizin şan ve şerefle dolu en kıymetli dönüm noktalarından biri olan, küllerinden doğan aziz milletimizin kendi yazısını eline alarak egemenliği kayıtsız şartsız millete devrettiği Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümüne erişmenin haklı gururunu, onurunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim 1923; esareti reddeden, imkânsızlıklar karşısında ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyerek şahlanan sarsılmaz bir iradenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 7’den 70’e omuz omuza vererek kazandığı eşsiz İstiklal Mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırdığı gündür. Sadece bir yönetim biçimi değil; demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin en büyük güvencesi olan Cumhuriyetimiz, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişeceği aydınlık geleceğimizin de sönmez meşalesidir.

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Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ diyerek bizlere emanet ettiği ve ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözüyle sonsuzluğunu perçinlediği bu eşsiz miras, 103 yıldır yolumuzu aydınlatmaktadır. Bizlere düşen en temel görev; birliğimizi ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutarak bu kutlu emanete sarsılmaz bir bağla sahip çıkmak ve ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma hedefine her gün, her an hizmet etmektir.

Atatürk’ün ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ ilkesinden aldığımız ilhamla, Niğde Belediyesi olarak bizler de köklü medeniyetlerin mirasını taşıyan güzel şehrimizi geleceğe hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, altyapısıyla güçlü, gençlerimize umut veren, daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir Niğde inşa etme kararlılığımızı Cumhuriyetimizin 103. yılında da daha çok çalışarak ve daha çok üreterek sürdürüyoruz.

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Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.

Geleceğe umutla bakan kıymetli Niğdeli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.