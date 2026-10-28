Niğde Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor: 20 yeni araç hizmete girdi

Niğde Belediyesi tarafından kente kazandırılan 20 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Niğde Belediyesi, kent genelinde yürütülen hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye bünyesine kazandırılan 20 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, belediyelerin yatırım yapabilmesinde mali disiplinin büyük önem taşıdığını vurgularken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yeni araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, "Mali disiplin çok önemli. Mali disiplini sağlamadıktan, doğru planlama yapmadıktan sonra hiçbir yatırım gerçekleştiremezsiniz. Belediyemiz mali disiplini sağlamış bir belediyedir. Bu disiplini sağlayabildiği için de yatırımlarını hayata geçirebiliyor. Şehrimize değer katacak, hizmet kalitesini yükseltecek bir yatırım gerçekleştiriliyor. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

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Başkan Özdemir: "2019'dan bu yana 154 aracı belediyemize kazandırdık"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise göreve geldikleri 2019 yılından bu yana belediyenin araç filosunu güçlendirmek için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediyenin kaynaklarını verimli kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Özdemir, araç kiralamak yerine satın almayı tercih ederek belediyenin öz mal varlığını artırdıklarını ifade etti.

Temizlikten ulaşıma, cenaze hizmetlerinden geri dönüşüme kadar yeni araçlar

Yeni alınan araçların farklı belediye hizmetlerinde kullanılacağını açıklayan Başkan Özdemir, araç filosuna 2 yol süpürme aracı, 5 hidrolik çöp kamyonu, 1 mini çöp taksi, 5 hizmet aracı, 1 transit araç, 2 cenaze aracı, 1 dört çeker araç, geri dönüşüm ve atık toplama araçları ile 30 tonluk paletli ekskavatör kazandırıldığını belirtti.

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Niğde'de geri dönüşümde yeni dönem: Atık getiren para kazanacak

Törende dikkat çeken açıklamalardan biri de Niğde Belediyesinin hayata geçirmeyi planladığı geri dönüşüm uygulaması oldu. Başkan Özdemir, yeni atık toplama aracının kent genelinde kurulan semt pazarlarında hizmet vereceğini belirterek vatandaşların geri dönüştürülebilir atıklarını teslim ederek ekonomik kazanç elde edebileceğini söyledi.

Geri dönüşüm uygulamasının yalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Özdemir, projenin ilerleyen süreçte yaygınlaştırılacağını ifade etti. Özdemir, "Dünya ekonomik olarak büyük bir zorluktan geçiyor. Ülkemizde de ister istemez bu zorlukları yaşıyoruz. Ancak gördüğünüz gibi Niğde Belediyesi olarak sürekli açılışlarla, temel atma törenleriyle ve yeni yatırımlarla vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikle her şey daha bereketli oluyor. Niğde olarak bu birlikteliğin faydasını görüyoruz" şeklinde konuştu.

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Konuşmaların ardından Niğde Belediyesinin araç filosuna kazandırılan yeni araçlar hizmete alındı. Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte Niğde Belediyesinin 2019 yılından bu yana bünyesine kazandırdığı toplam araç sayısı 154'e ulaştı.