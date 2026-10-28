Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor: 20 yeni araç hizmete girdi

        Niğde Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor: 20 yeni araç hizmete girdi

        Niğde Belediyesi tarafından kente kazandırılan 20 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Niğde Belediyesi'nin araç filosu güçleniyor: 20 yeni araç hizmete girdi

        Niğde Belediyesi tarafından kente kazandırılan 20 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Niğde Belediyesi, kent genelinde yürütülen hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye bünyesine kazandırılan 20 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, belediyelerin yatırım yapabilmesinde mali disiplinin büyük önem taşıdığını vurgularken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yeni araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını belirtti.

        Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, "Mali disiplin çok önemli. Mali disiplini sağlamadıktan, doğru planlama yapmadıktan sonra hiçbir yatırım gerçekleştiremezsiniz. Belediyemiz mali disiplini sağlamış bir belediyedir. Bu disiplini sağlayabildiği için de yatırımlarını hayata geçirebiliyor. Şehrimize değer katacak, hizmet kalitesini yükseltecek bir yatırım gerçekleştiriliyor. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

        REKLAM

        Başkan Özdemir: "2019'dan bu yana 154 aracı belediyemize kazandırdık"

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise göreve geldikleri 2019 yılından bu yana belediyenin araç filosunu güçlendirmek için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediyenin kaynaklarını verimli kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Özdemir, araç kiralamak yerine satın almayı tercih ederek belediyenin öz mal varlığını artırdıklarını ifade etti.

        Temizlikten ulaşıma, cenaze hizmetlerinden geri dönüşüme kadar yeni araçlar

        Yeni alınan araçların farklı belediye hizmetlerinde kullanılacağını açıklayan Başkan Özdemir, araç filosuna 2 yol süpürme aracı, 5 hidrolik çöp kamyonu, 1 mini çöp taksi, 5 hizmet aracı, 1 transit araç, 2 cenaze aracı, 1 dört çeker araç, geri dönüşüm ve atık toplama araçları ile 30 tonluk paletli ekskavatör kazandırıldığını belirtti.

        REKLAM

        Niğde'de geri dönüşümde yeni dönem: Atık getiren para kazanacak

        Törende dikkat çeken açıklamalardan biri de Niğde Belediyesinin hayata geçirmeyi planladığı geri dönüşüm uygulaması oldu. Başkan Özdemir, yeni atık toplama aracının kent genelinde kurulan semt pazarlarında hizmet vereceğini belirterek vatandaşların geri dönüştürülebilir atıklarını teslim ederek ekonomik kazanç elde edebileceğini söyledi.

        Geri dönüşüm uygulamasının yalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Özdemir, projenin ilerleyen süreçte yaygınlaştırılacağını ifade etti. Özdemir, "Dünya ekonomik olarak büyük bir zorluktan geçiyor. Ülkemizde de ister istemez bu zorlukları yaşıyoruz. Ancak gördüğünüz gibi Niğde Belediyesi olarak sürekli açılışlarla, temel atma törenleriyle ve yeni yatırımlarla vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikle her şey daha bereketli oluyor. Niğde olarak bu birlikteliğin faydasını görüyoruz" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Niğde Belediyesinin araç filosuna kazandırılan yeni araçlar hizmete alındı. Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte Niğde Belediyesinin 2019 yılından bu yana bünyesine kazandırdığı toplam araç sayısı 154'e ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Niğde Belediyesi 20 araçla hizmet filosunu güçlendirdi
        Niğde Belediyesi 20 araçla hizmet filosunu güçlendirdi
        Motosikletin şarampole devrildiği kaza güvenlik kamerasında: 1 ağır yaralı
        Motosikletin şarampole devrildiği kaza güvenlik kamerasında: 1 ağır yaralı
        Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü
        Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü
        Niğde'de genç kız çatı katında ölü bulundu
        Niğde'de genç kız çatı katında ölü bulundu
        NÖHÜ ile Gazeteciler Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı
        NÖHÜ ile Gazeteciler Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Afetlere dirençli şehirler için yazılım geliştiriliyor COP31 Niğde Simülasy...
        Afetlere dirençli şehirler için yazılım geliştiriliyor COP31 Niğde Simülasy...