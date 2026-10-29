Niğde'de cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, Niğde’de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Niğde Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlama programında öğrenciler tarafından cumhuriyetin anlam ve önemini anlatan şiirler okunurken, seslendirilen şarkılar ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Sporcuların sergilediği birbirinden etkileyici performanslar da izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Vali Akmeşe: "Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadesidir"

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Niğde Valisi Nedim Akmeşe yaptı. Cumhuriyetin Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Akmeşe; cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil milletimizin kendi mukadderatına hakim olma iradesinin ve bağımsızlık ile hürriyetine olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü, cumhuriyetimizin üzerine inşa edildiği milli irade anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk, büyük fedakârlıklarla kazanılan bu aziz mirasa sahip çıkmak, cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma hedefi doğrultusunda el ve gönül birliğiyle çalışmaktır. Dün milli mücadelede bizleri zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhu, bugün de cumhuriyetimizi daha ileriye taşıma yolunda en büyük gücümüz ve güçlü yarınlarımızın teminatıdır" diye konuştu. Vali Akmeşe’nin konuşmasının ardından kutlama programı, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından sona erdi.