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        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uslu, mesajında, 29 Ekim'de milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği kurtuluş mücadelesinin, milli egemenlik ve bağımsızlık iradesiyle birleşerek Cumhuriyet'le taçlandırıldığını ifade etti.

        Türk milletinin kaderini ve istikbalini kendi iradesiyle belirlediğini bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Uslu, Cumhuriyet'in ilanının tarihin en müstesna dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

        Uslu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik anlayışının en kıymetli göstergesi olduğunu ifade etti.

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        En büyük sorumluluklardan birinin kendilerine emanet edilen Cumhuriyet'in temel değerlerini korumak olduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

        "Başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesinin bütün kahramanlarını, Atatürk'ün silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve büyük fedakarlıklarıyla tarihimize geçen tüm kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi, temel değerlerini ve kazanımlarını korumak, bilim, eğitim, kültür ve tarih yoluyla daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bu sorumluluk, geçmişten devraldığımız değerlere sahip çıkmanın yanı sıra ülkemizin geleceğini bilim, akıl, eğitim ve üretim temelinde inşa etmeyi de gerektirmektedir."

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