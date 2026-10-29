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        Niğde'de kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

        Niğde'de kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Niğde'de kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

        Niğde'de kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, NiğdeBor çevre yolu üzerinde, Sazlıca Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (21) idaresindeki 51 AEU 282 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden M.E.S. (26) yönetimindeki 50 AV 861 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü H.Ç., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından H.Ç., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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