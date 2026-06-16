Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olağan antrenör toplantısı yapıldı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün aylık olağan antrenör toplantısı gerçekleştirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Yüksel Dorul başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, antrenörlerin görüş ve önerileri dinlendi.



Toplantıda, kentte yürütülen sportif faaliyetler ve gelecek döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.



Branşlara yönelik çalışmalar, sporcuların performans süreçleri, tesislerin etkin kullanımı ve düzenlenecek organizasyonlara ilişkin hazırlıklar ele alındı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Dorul, yeni dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlerde sporcu ve antrenörlere başarılar diledi.



Dorul, "Gençlerimizin ve sporcularımızın başarılarına katkı sunan tüm antrenörlerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

