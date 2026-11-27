Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Merkez Yerleşkesi'ndeki Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu'nda yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulu ile üniversite arasında yürütülen afet bilinci ve acil durum hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen tatbikata, üniversitenin Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülük etti. Niğde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanlarının koordinasyonunda ve kentteki paydaş kurumların desteğiyle gerçekleştirilen tatbikatın ardından açıklama yapan Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Korkanç, afetlere dirençli bir kampüs ve toplum oluşturmanın önemine dikkat çekti. Korkanç; uygulamalı tatbikatlarla öğrencilerin ve personelin acil durumlarda doğru ve hızlı hareket etme becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Korkanç, "İlimizde görevli paydaş kurumların desteğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, personel ve öğrencilerin muhtemel afet, yangın ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını amaçlıyoruz. Tatbikata katkı sağlayan AFAD ekiplerine, paydaş kurumlara, üniversite yönetimine, personele ve öğrencilere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.