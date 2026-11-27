Açıklamada, "Niğde Belediyespor olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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