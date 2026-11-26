Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Giriş: 26.11.2026 - 17:52 Güncelleme:
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 3 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, 2 bin 990 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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