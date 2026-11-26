Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmada 3 şüpheliyi yakaladı.

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