Niğde'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Üç Bakış, Tek Duruş: Şiddete Hayır Paneli" gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, kadına yönelik şiddete karşı ortak bir duruş sergilemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kesler, bakanlık olarak insanı merkeze alan, aileyi güçlendiren ve toplumun her ferdinin güven içinde yaşamasını esas alan bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kadınların hayatın her alanında güven içerisinde var olabilmeleri, hak ve imkanlardan eşit yararlanabilmelerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kesler, şunları kaydetti:

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"Bakanlığımızın bu yılki 25 Kasım çalışmalarında ön plana çıkardığı 'Saygıyla Mümkün' mottosu da aslında mücadelemizin temelinde yer alan çok önemli bir değere işaret etmektedir. Birbirimizin haklarına, düşüncelerine ve insan onuruna duyduğumuz saygı, sağlıklı bir aile yapısının ve huzurlu bir toplumun temelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürüyoruz. 2026-2030 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planımız ile bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz başta olmak üzere ilgili hizmet birimlerimizle kadınların ihtiyaç duydukları desteğe ulaşabilmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri ve yaşamlarını yeniden inşa edebilmeleri için her daim yanlarında olmaya gayret ediyoruz."

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Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda sevgi ve saygıya dayalı aile ilişkilerini desteklemeyi, gelecek nesillere şiddetten uzak ve güvenli bir yaşam sunmayı önemsediklerini belirten Kesler, güçlü bir aile ve toplumun, şiddetten uzak bir geleceğin ancak karşılıklı saygıyla mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Programa, Vali Yardımcısı Soner Divli, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Başaran Öztürk ve kadınlar katıldı.