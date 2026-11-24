Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Niğde Adliyesi’nde basın açıklaması yaptı.

Komisyon, 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasının bağımsız ve şeffaf biçimde denetlenmesini ve şiddeti önleyici hizmetlere yeterli bütçe ayrılmasını istedi. Komisyon adına açıklamayı okuyan Avukat Özge Özalp Vulga; kadınların yaşam hakkını, eşitliğini ve özgürlüğünü savunmak, şiddetin her türüne karşı seslerini yükseltmek için bir araya geldiklerini ifade ederek şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınları andı. Vulga; psikolojik baskı, cinsel şiddet, ekonomik kısıtlama, ısrarlı takip, tehdit ve dijital tacizin de kadına yönelik şiddetin farklı biçimleri olduğunu belirtti. Açıklamada, çalışma hayatındaki ayrımcılığa, ücret eşitsizliğine ve kadınların kamusal alanlarda yaşadığı güvenlik sorunlarına da dikkat çekildi. Vulga, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun verilerine atıfta bulunarak 2026 yılında açıklama tarihine kadar 246 kadının öldürüldüğünü ve 109 şüpheli kadın ölümü kaydedildiğini aktardı. Vulga; "Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı tutulamaz. Taleplerimiz bellidir. 6284 sayılı kanun ‘un uygulanması bağımsız ve şeffaf biçimde denetensin. Koruma kararlarının sonuçları kamuoyuyla paylaşılsın. Önleyici hizmetlere yeterli ve izlenebilir bütçe ayrılsın. Kadınların ekonomik bağımsızlığı güvence altına alınsın. Kurumsal ihmaller yaptırımsız kalmasın. Toplumsal Cinsiyet eşitliği bütün kamu politikalarının temel ilkesi olsun" ifadelerine yer verdi. Şiddete maruz kalan veya şiddet tehdidi altında bulunan kadınlara da seslenen Vulga; "Yalnız değilsiniz. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşabilir; ALO 183 Sosyal Destek Hattı’ndan, kolluk birimlerinden, Cumhuriyet başsavcılıklarından, sağlık kuruluşlarından, ŞÖNİM’lerden ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden destek isteyebilirsiniz. KADES uygulaması da acil yardım çağrısı için kullanılabilir. Niğde Barosu’na başvurarak hukuki destek ve adli yardım imkanları hakkında bilgi alabilirsiniz" dedi.