İlkokul öğrencilerinden öğretmenleri adına TSKGV'ye bağış
Niğde Kemal Aydoğan İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıf öğretmenleri Nurgül Çetin adına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağış yaptı.
Niğde Kemal Aydoğan İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıf öğretmenleri Nurgül Çetin adına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağış yaptı.
Niğde Kemal Aydoğan İlkokulu 4C sınıfı öğrencileri; Öğretmenler Günü’nde sınıf öğretmenleri Nurgül Çetin’e bağışla teşekkür etti. Öğrenciler, kendi aralarında topladıkları parayı öğretmenleri adına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı. Öğrencilerin kendi aralarında başlattığı bağışa veliler de destek verdi. TSKGV’nin 39. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte, sınıf öğretmeni Nurgül Çetin ile 38 öğrencisi bir araya geldi.
Etkinliğe Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı, Niğde İl Millî Eğitim Müdürü Elif Özbek, TSKGV Niğde Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Avukat Hüseyin Demirbilek, kurul üyesi Rıfat Battaloğlu ve TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Yolaç Erdur da katıldı.
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