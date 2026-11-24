Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmeşe, mesajında, öğretmenlerin bu büyük sorumlulukla her türlü takdir ve vefayı hak ettiklerini belirtti.

Valilik olarak öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Akmeşe, şunları kaydetti:

"Bu yıl etkinliklerimize ruhunu veren 'Hep Sen Varsın Diye' teması, geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesinde öğretmenlerimizin emeğinin ne denli belirleyici olduğunu en yalın haliyle ortaya koymaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında en büyük gücümüz, öğretmenlerimizin rehberliğinde ilim, irfan ve ahlakla yetişen fikri hür, vicdanı hür, erdemli ve üretken gençlerimiz olacaktır. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."