Spor Toto Teşkilat Başkanlığı desteğiyle Niğde'nin ilçe, belde ve köyleri 11 yeni halı sahaya kavuşacak.

Bor, Çiftlik, Altunhisar, Ulukışla ve Çamardı ilçeleri ile bazı belde ve köylerde halı saha yapılacak.

Toplam 11 noktada hayata geçirilmesi planlanan halı sahalarla Niğde'de spor alanlarının artırılması amaçlanıyor.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Niğde'mizin dört bir yanında gençlerimiz için yeni spor alanları kazandırıyoruz. 11 farklı noktada hayata geçirilecek halı sahalarımız hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.