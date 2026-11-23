Niğde'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.B. (31) idaresindeki 59 TT 804 plakalı tır, D-750 kara yolu Tekneçukur köyü mevkisinde Öner Öztürk'ün (47) kullandığı 01 ABA 533 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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