Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamasında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri ile büyük bir yükün altına girdiklerini söyleyerek, "Kaynakların kurumaması için büyük mücadele veriyoruz" dedi.

Niğde’de düzenlenen toplantıya TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bor İlçe Ziraat Odası Başkanı Nurettin Eriç ve oda üyeleri katıldı. Açıklamasında ÇKS işlemlerinin odalar tarafından yapılması ile büyük bir yükün altına girdiklerini söyleyen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız protokol sözleşmesinde ÇKS işlemlerini yapmak üzere Niğde'yi de görevlendirdik ve başarılı bir şekilde bugüne kadar ÇKS işlemlerini odamız yapıyor. Tabi biz burada aslında taşın altına elimizi koyduk. Büyük bir yükün altına da girdik, kolay değil. Biz özellikle Tarım Bakanlığında görev yapan teknik elemanların sahada olmasını arzu ettik. Çünkü ÇKS işlemlerinin nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili illerdeki şubelerinde yani il müdürlüklerinde çalışan teknik elemanlar ÇKS işlemlerinin zaman alması nedeniyle sahaya çıkamıyorlardı. Sahada çiftçimizle fazla buluşamıyorlardı. Dolayısıyla biz bu yükü bakanlığımızdan almak suretiyle teknik elemanların sahaya çıkmasını arzu ettik. Şimdi ÇKS aldığımız illerde bu teknik elemanların daha kolay bir şekilde sahaya çıkarak çiftçimizle buluşmaları mümkün olabilecek. Biz bakanlığımızdan bu yükü bir de şu nedenle aldık. Her şeyi bakanlıktan beklemenin de bir anlamı yok. Sonuçta sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri de üzerine düşen görevi yapmalı. Niğde ilimiz özellikle seçilmiş tarımsal ürünlerinde önemli üretim kabiliyetine sahip bir ilimiz olarak görünüyor. Patateste Nevşehir'de olduğu gibi burada da bir don afeti yaşadık. Aşağı yukarı 56 bin ton civarında üretimimiz don afetinden zarar görmüş durumda. Aşağı yukarı 1 milyon 200 bin ton civarında da burada patates üretimi görünüyor ki bayağı bir ciddi rakam bu. Piyasada şu an 13 lirayla 23 lira arasında gidiyor. Patates fiyatları böyle gidiyor. Markete ona göre yüksek. Bizdeki rakam bu" dedi.

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"Kaynağın kurumaması için mücadele veriyoruz"

Bayraktar, ziraat odaları olarak kaynakların kurumaması için büyük mücadeleler verdiklerini söyleyerek, "Burada özellikle bu fiyatların çok düşük olması dikkatimizi çekti. Ben burada değerli sanayicilerimize de seslenmek istiyorum. Ziraat odaları olarak kaynağın kurumaması için ciddi bir mücadele veriyoruz. Yani ülkenin gıda güvenliğini sağlamak kolay değil. Tarım sektörü Türkiye'de bir milli güvenlik meselesidir. Bunu herkesin çok iyi anlaması lazım. Her şeyinizi ertelersiniz. Araba alacaksınız, ertelersiniz. Ayakkabı alacaksınız, ertelersiniz. Ev alacaksınız, ertelersiniz değil mi? Her şeyi ertelersiniz. Erteleyemeyeceğiniz tek şey gıdadır. Gıdayı ertelerseniz hayatınızı kaybedersiniz. Bu kadar basit. O bakımdan Türkiye'de en stratejik, en önemli sektördür. Onun için kaynağı kurutmamak lazım. İnsanlarımızın gıdaya ulaşması için üretimin devam etmesi lazım. İşte ziraat odaları olarak verdiğimiz mücadele de bununla alakalı" ifadelerini kullandı.

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"Jeopolitik riskler maliyetleri arttırdı"

Bölgede yaşanan gelişmelerin üretim maliyetlerini de arttırdığını söyleyen Bayraktar, "Çiftçinin tarlada kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bölgemizdeki savaş yani bölgemizdeki jeopolitik riskler petrol fiyatlarını arttırdı. Dolayısıyla bizim de mazot maliyetlerimiz arttı, gübre maliyetlerimiz arttı, diğer girdilerimiz arttı. Yani bize bir maliyet yükü getirdi. Şu an maliyetlerimiz artmış görünüyor. Bunu nereden görüyoruz? Bunu TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatlarına baktığımızda, girdi maliyetlerine baktığımızda girdi maliyetlerinin çok fazla arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bunlar da çiftçimizin sırtına büyük olarak binmiş durumda. Şimdi bu durumda tabi özellikle üreticilerimizin destekleme bütçesi bir miktar arttı, ondan memnuniyet duyuyoruz ama orada bir miktar daha destek bekliyoruz. Çünkü maliyetlerimiz ciddi manada arttı. Destekleme bütçesinin bir miktar daha artırılmasını bekliyoruz" dedi.