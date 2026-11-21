Niğde Valiliğinin voleybol takımları, çeyrek final karşılaşmalarında da başarı elde ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Erkek voleybol takımı, çeyrek finalde geçen yılın Türkiye şampiyonu Cumhurbaşkanlığı Koruma Takımı ile karşılaşacak. Kadın voleybol takımı ise Erzurum Emniyeti Kadın Voleybol Takımı ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Niğde Valiliğinin kadın ve erkek voleybol takımları, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nın Türkiye finallerinde çeyrek finale yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.