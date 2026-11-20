Niğde Valiliği, Çamardı Kaymakamlığı, Çamardı Belediyesi ve Çamardı Dondurmacılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen Çamardı Dondurma Fuarı, Çamardı Kapalı Pazar Alanı ve Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Dondurma çeşitleri ile üretimde kullanılan ekipmanların sergilendiği fuarın açılışında Çamardı dondurmasının markalaşması gündeme geldi. Fuarda, ilçede yetiştirilen tarımsal ürünlerle hazırlanan dondurmalar katılımcılara ikram edildi. Ziyaretçiler, Çamardı’nın yerel ürünlerinin dondurmada nasıl değerlendirildiğini farklı çeşitleri tadarak görme fırsatı buldu. Açılış öncesinde fuar alanındaki stantları gezerek üreticilerle görüşen Vali Nedim Akmeşe, Çamardı’nın yarım asırlık dondurmacılık geleneğine sahip olduğunu söyledi.

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Türkiye genelinde 10 bini aşkın Çamardılı dondurma üreticisinin bulunduğunu belirten Akmeşe, "Üreticilerimiz emekleriyle hem geçimlerini sağlıyor hem de memleketimizin adını yaşatıyor. Önümüzdeki temel hedef, bu köklü mirası ve yaygın üretim geleneğini geleceğe taşıyarak Çamardı’nın kendi marka hikâyesini yazmasıdır" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Çamardılı ustaların küçük dükkanlarda ve seyyar tezgâhlarda başlattığı dondurmacılık geleneğini Türkiye’nin dört bir yanına taşıdığını söyledi.

Bu geleneğin yayılmasına Bursa’nın İnegöl ilçesindeki dondurma dükkânıyla katkı sağlayan Hikmet ustayı da anan Uzkurt, "Bu hikaye, okulların avlularında seyyar tezgahlarda dondurma satan kıymetli ustalarımızın ve büyüklerimizin emeğiyle başladı. Bugün bu başarıyı sürdüren, o okullarda dondurma yiyerek büyüyen Niğdeli ve Çamardılı hemşehrilerimizdir" dedi.

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Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere farklı illerde Çamardılı dondurmacıları ziyaret ettiklerini belirten Uzkurt, görüşmelerde sektörün gelişmesi ve Çamardı dondurmasının markalaşması için atılabilecek adımları ele aldıklarını kaydetti.

Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar, açılışta yaptığı konuşmada katılımcılara ve fuarın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Çamardı Dondurmacılar Derneği Başkanı Yasin Kürkçü ise ilçede düzenlenen fuar ve festivaller aracılığıyla Çamardı dondurmasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.