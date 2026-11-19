Niğde'de 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Giriş: 19.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında Koçak köyünde lisanssız bayilik faaliyeti yürüten 2 işletmeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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