Niğde Belediyespor yönetimi, karşılaşma öncesinde taraftarları tribünleri doldurarak takıma destek olmaya çağırdı, bilet satış noktaları ve saatlerini açıkladı. Biletler, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 15.30 ile 20.00 saatleri arasında Yeni Çarşı’da NBS Store’da satışa sunulacak. Maç günü ise biletler, saat 09.00’dan karşılaşmanın başlayacağı 15.30’a kadar 5 Şubat Stadyumu gişesinden alınabilecek.

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