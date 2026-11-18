Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Başmakçı köyünde daha önce aralarında husumet bulunan H.Ö'nün (45) kullandığı araç ile C.Ü. (58) yönetimindeki traktörün çarpışması sonucu tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ü. silahla ateş ederek H.Ö'yü kolundan ve bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.Ö, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, şüpheli C.Ü'yü olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.
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