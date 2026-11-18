İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ü. silahla ateş ederek H.Ö'yü kolundan ve bacağından yaraladı.

İlçeye bağlı Başmakçı köyünde daha önce aralarında husumet bulunan H.Ö'nün (45) kullandığı araç ile C.Ü. (58) yönetimindeki traktörün çarpışması sonucu tartışma çıktı.

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