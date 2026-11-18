Niğde'de silahlı kavga: 2 yaralı
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, köy muhtarının kardeşi H.Ö. (42) ile eski muhtar C.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.Ö. silahla, C.Ü.'nün ise sert bir cisimle aldığı darbe ile yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, silahla yaralanan H.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.