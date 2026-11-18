Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Toraman köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, köy muhtarının kardeşi H.Ö. (42) ile eski muhtar C.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.Ö. silahla, C.Ü.'nün ise sert bir cisimle aldığı darbe ile yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, silahla yaralanan H.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.