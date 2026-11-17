Niğde'de izinsiz kazı yapan 3 zanlı yakalandı
Niğde'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 17.11.2026 - 15:50 Güncelleme:
Niğde'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezine bağlı Uluağaç köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, jeneratör, 2 hilti, 7 hilti ucu, 2'şer çekiç, kürek, kazma ve seyyar kablo, spiral makinesi ile halat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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