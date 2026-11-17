Yunanistan'da düzenlenen Gençler Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Niğdeli milli sporcular Kağan Enes Eroğlu ve Salih Elbaş için Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karşılama töreni düzenlendi.

Yunanistan'da 1016 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Gençler Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Niğdeli sporculardan Kağan Enes Eroğlu 57 kiloda, Salih Elbaş ise 63.5 kiloda genç erkekler kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

İlk kez dünya şampiyonasına katılan iki sporcu, Niğde'ye iki bronz madalyayla döndü.

Yüksel Dorul sporcuları ve ailelerini tebrik etti

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, daha önce Türkiye şampiyonalarında derece elde eden Eroğlu ve Elbaş'ın bu yıl ilk kez milli takımda yer aldığını söyledi. Sporcuların kazandığı madalyaların Niğde'yi ve Türkiye'yi gururlandırdığını belirten Dorul, "İnşallah bundan sonra da muay thai branşında çok daha büyük dereceler elde etmelerini bekliyoruz. Çocuklarımızı ve onları yetiştiren ailelerine de teşekkür ediyoruz" dedi.

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Eroğlu, ilk maçında Estonyalı rakibini yendi

Dört yıldır muay thai yaptığını ve bu yıl Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Kağan Enes Eroğlu, Yunanistan'daki müsabakalarını anlattı. İlk maçında Estonyalı rakibini yendiğini söyleyen Eroğlu, "İkinci maçta Yunan rakibimle zorlu bir mücadele yaptık. Geçen senenin de şampiyonuydu. Yenildik, üçüncü olduk. Destekleyen herkese çok teşekkürler" diye konuştu.

Elbaş, gelecek yıl daha iyi bir derece hedefliyor

63.5 kiloda bronz madalya kazanan Salih Elbaş da dört yıldır muay thai yaptığını ve daha önce Türkiye şampiyonluğu kazandığını dile getirdi. Dünya şampiyonasında ilk rakibinin müsabakaya çıkmadığını aktaran Elbaş, "İkinci rakibim Rus'tu. Ona mağlup oldum. İnşallah seneye daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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Antrenör Köksal Arıkan da sporcuların sezona iyi hazırlandığını ve Türkiye şampiyonluklarının ardından dünya şampiyonasında da zirveyi hedeflediklerini söyledi. Eroğlu ve Elbaş'ın ilk kez katıldıkları organizasyonda iyi mücadele ettiklerini sözlerine ekleyen Arıkan, "Daha önce Türkiye ikincilikleri vardı. Bu sene Türkiye şampiyonu oldular. İyi bir sezon geçirdik. Bundan sonra da dünya şampiyonluğu bekliyoruz inşallah" dedi.

Antrenör Yusuf Güler ise sporcuların çok özverili bir şekilde çalıştığını ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını vurguladı.