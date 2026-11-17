Niğde'de polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde bir haftada yürütülen çalışmalarda 259 kişiye işlem yapıldı.

Niğde'de 915 Kasım tarihleri arasında meydana gelen asayiş olayları kapsamında 259 kişi hakkında işlem başlatıldı, 10 kişi tutuklandı. Çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalanırken, trafik denetimlerinde 111 araç trafikten men edildi. Asayiş çalışmalarında da 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 5 kesici ve delici alet, 1 otomobil ve 650 bin lira ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

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Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1 dedektör, 1 jeneratör ve 30 metre uzatma kablosu ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında da haklarında yasal işlem başlatılan 19 yabancı uyruklu kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri 14 olayı aydınlattı

Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerlerinde tespit edilen vücut izlerinden yola çıkarak aralarında hırsızlık, yaralamalı trafik kazası ve izinsiz kazının da bulunduğu 14 olayı aydınlattı. Yapılan açıklamaya göre bu olaylarla ilgili 14 kişinin kimliği tespit edildi.

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111 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri, hafta boyunca 27 bin 550 araç sürücüsünü denetledi. Kural ihlali tespit edilen 1.824 sürücüye ceza uygulanırken, bu sürücülerin 103'ünün motosiklet sürücüsü olduğu bildirildi. Altısı motosiklet olmak üzere 111 araç trafikten men edildi.

Sivil ekiplerin ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde ise 499 araç sürücüsü denetlendi. İhlal tespit edilen, 7'si motosiklet olmak üzere 490 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.