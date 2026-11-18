Niğde'de bir iş yerinin mutfak kısmında çıkan yangın söndürüldü
Niğde'de bir iş yerinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 18.11.2026 - 02:38 Güncelleme:
Niğde'de bir iş yerinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.
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