Niğde'de kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı
Niğde'nin merkeze bağlı Uluağaç köyünde jandarma ekiplerince kaçak kazı operasyonu düzenlendi.
Niğde'nin merkeze bağlı Uluağaç köyünde jandarma ekiplerince kaçak kazı operasyonu düzenlendi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Uluağaç köyünde "Anadolu Mirası" operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 jeneratör, 2 elektrikli kırıcı, 1 spiral makinesi, 2 çekiç, 7 kırıcı ucu, 2 kazma, 1 manivela demiri, 2 kürek, 2 uzatma kablosu ve halat ele geçirildi.
3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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