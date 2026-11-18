Niğde’de düzenlenen "Türkiye SohbetleriTerörsüz Türkiye’ye Geçiş Süreci" programında, Türkiye’nin terörle mücadelesi, milli birlik ve beraberlik, bölgesel gelişmeler ve sürecin hukuki boyutu ele alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın ile sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendika temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Vali Nedim Akmeşe, Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir terörün ağır sonuçlarıyla mücadele ettiğini belirterek şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin fedakârlıklarının unutulmaması gerektiğini ifade etti. Terörsüz Türkiye hedefinin kalıcı huzur, güven ve toplumsal birlik açısından önemine değinen Akmeşe, sürecin hukuk, milli egemenlik ve kamu düzeni temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ise Türkiye Yüzyılı vizyonunun siyasi bir oluşumun değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli bir projesi olduğunu söyledi. Dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çeken Köroğlu, Türkiye'nin değişen uluslararası dengelerdeki konumunu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan da Terörsüz Türkiye sürecinin gelişim aşamalarına ilişkin bilgi verdi. Sürecin önemli dönüm noktalarını değerlendiren Oğan, bölgesel güvenlik, Suriye ve Irak başta olmak üzere çevre ülkelerdeki gelişmeler ile devlet otoritesinin güçlendirilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

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Programda ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesi, kamu düzeni, devlet otoritesi ve demokratik siyaset açısından taşıdığı önem ele alındı. Konuşmaların ardından katılımcıların görüş, öneri ve sorularını yöneltebildiği sorucevap bölümüne geçildi. Katılımcıların düşüncelerini özgürce paylaşabilmesi amacıyla bu bölüm basına kapalı gerçekleştirildi.