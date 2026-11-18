Niğde'de kafası peynir bidonuna sıkışan yavru köpek kurtarıldı
Niğde'nin Bor ilçesinde kafası peynir bidonuna sıkışan yavru köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Giriş: 18.11.2026 - 23:54 Güncelleme:
Niğde'nin Bor ilçesinde kafası peynir bidonuna sıkışan yavru köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kılavuz köyünde bir köpeğin kafası peynir bidonuna sıkıştı.
Durumu fark eden çevredekiler, bidonu keserek yavru köpeği kurtardı.
Köpeğin kurtarılma anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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