Niğde Belediyesi Bedesten Kent Müzesi yetkilileri, Ankara'da düzenlenen Türkiye Uluslararası Müzecilik Kongresi'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen kongreye, Niğde Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Burak Avcuoğlu ile Müze Müdürü Yakup Ünlüler de katılım sağladı.

Müzecilik alanındaki güncel gelişmelerin, yenilikçi yaklaşımların ve uluslararası deneyimlerin paylaşıldığı kongrede, dijital dönüşüm, kültürel mirasın korunması, müzelerde erişilebilirlik ve uluslararası işbirlikleri ele alındı.

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Kongreye katılım ile Bedesten Kent Müzesi'nin mevcut çalışmalarına ve gelecekteki projelerine katkı sağlaması hedeflendi.