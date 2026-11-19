Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyünde düzenlenlediği operasyonda, gerekli lisansı almadan akaryakıt bayiliği faaliyeti yürüttüğü belirlenen 2 işletmede arama yaptı. Yapılan kontrollerde işletmelerde toplam 2 bin 979 litre lisanssız akaryakıt ele geçirildi.

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki işletmede toplam 2 bin 979 litre lisanssız akaryakıt ele geçirildi.

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