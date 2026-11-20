Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Dorul, boksörleri kabul etti
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, ulusal müsabakalarda madalya kazanan boksörleri ağırladı.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, ulusal müsabakalarda madalya kazanan boksörleri ağırladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şampiyonası'nda Emine Kılınç 23 yaş altı kategorisinde şampiyon, Kemal Benli ise aynı kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.
Alt Minikler kategorisinde Ayşe Neva Battal Türkiye şampiyonluğu, Melik Abdullah Baylam Türkiye ikinciliği, Ahmet Baylam da Türkiye üçüncülüğü elde etti.
Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Hayrunnisa Turgut da Türkiye şampiyonu oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, sporcuları ve başarılarında emeği bulunan antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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