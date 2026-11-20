Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Dedektifleri Programı kapsamında Şehit Okan Acar İlkokulu'nda 142, Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nda 183, Cumhuriyet Lisesinde ise 163 öğrenciye "trafikte güvenli geçiş noktaları" ile "emniyet kemeri kullanımının önemi ve faydaları" hakkında bilgi verildi.

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