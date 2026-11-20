Niğde'nin Çamardı ilçesinde çeşitli dondurma ürünleri ve imalat ekipmanlarının tanıtılması amacıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Dondurma Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Niğde Valiliği, Çamardı Kaymakamlığı, Çamardı Belediyesi ve Çamardı Dondurmacılar Derneği işbirliğiyle Kapalı Pazar Alanı ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Nedim Akmeşe, Türkiye'de 10 bini aşkın Çamardılı dondurma üreticisinin bulunduğunu söyledi.

Akmeşe, Çamardı'nın yarım asırlık ustalık geleneği ve üretim gücüyle kentin önemli değerlerinden biri olduğunu kaydetti.

Üreticilerin emekleriyle hem geçimlerini sağladığını hem de kentin adını yaşattığını ifade eden Akmeşe, "Niğde olarak dondurmayı sadece yöresel bir tat değil, güçlü bir ekonomik değer olarak da konumlandırıyoruz. Bu etkinlikler de bize gösteriyor ki yerel ürünlerimiz doğru şekilde değerlendirildiğinde şehrimizin tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da fuarın, Çamardı dondurmasının Türkiye genelinde ulaştığı başarıyı taçlandırdığını ifade etti.

Birçok yerde Çamardı dondurmasına rastlamanın mümkün olduğunu belirten Uzkurt, "Girdiğiniz dükkanda içine raf ömrünü uzatmak için katkı maddesi katılmamış, yediğinizde doğanın lezzetini tadabileceğiniz bir dondurma yiyorsanız bilin ki o Çamardılı hemşehrilerimizin, Çamardılı ustaların elinden çıkmıştır." dedi.

Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar da fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, fuar alanındaki stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

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Yarın sona erecek fuarda, ziyaretçilere dondurma ikram edildi.