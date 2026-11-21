Niğde Belediyesi tarafından 2026-2027 sezonunda amatör sporların ve sporcuların desteklenmesi amacıyla 15 spor kulübüne yönelik destek verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, 15 kulübe toplam 2 milyon lira destek sağlandı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade ederek, attıkları her adımın Niğde'nin geleceği olan çocuklar için olduğunu belirtti.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul ile amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcuları katıldı.