NÖHÜ'de diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören öğrenciler için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören öğrenciler için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir konuşmacı olarak katıldı.
Törende konuşan NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, beyaz önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımlarını atan öğrencilere başarı dileklerini iletti.
Program kapsamında fakültede dereceye giren öğrencilere beyaz önlükleri Rektör Uslu tarafından giydirildi.
Törene, Rektör Uslu'nun yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
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