Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir konuşmacı olarak katıldı.

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