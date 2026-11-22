Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarım sektörü Türkiye'de bir milli güvenlik meselesidir, bunu herkesin çok iyi anlaması lazım. Her şeyinizi ertelersiniz, erteleyemeyeceğiniz tek şey gıdadır." dedi.

Bayraktar, Niğde Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Veli Kenar ve yönetimiyle bir araya geldi.

Burada kent tarımıyla ilgili bilgi alan Bayraktar, gazetecilere, Niğde'nin seçilmiş tarla ürünlerinde önemli üretim kabiliyetine sahip bir yer olduğunu söyledi.

Sanayicilerden çiftçilere sahip çıkmalarını isteyen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ziraat odaları olarak kaynağın kurumaması için ciddi bir mücadele veriyoruz. Ülkenin gıda güvenliğini sağlamak kolay değil. Tarım sektörü Türkiye'de bir milli güvenlik meselesidir, bunu herkesin çok iyi anlaması lazım. Her şeyinizi ertelersiniz, erteleyemeyeceğiniz tek şey gıdadır. Gıdayı ertelerseniz hayatınızı kaybedersiniz. O bakımdan Türkiye'de en stratejik, en önemli sektördür. İnsanlarımızın gıdaya ulaşması için üretimin devam etmesi lazım. İşte ziraat odaları olarak verdiğimiz mücadele de bununla alakalı. Çiftçinin tarlada kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sanayicimizin de bunu bu şekilde düşünmesi lazım. Üreticimiz üretirse sanayici burada fabrikasını çalıştırır. Üreticimiz burada üretirse bu makineler çalışır, işçi istihdam eder, fabrikalarını büyütür."

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Bayraktar, bölgedeki jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını artırdığını, dolayısıyla ülkedeki mazot maliyetlerinin de arttığını ifade etti.

Gümrük maliyetlerinin de arttığına dikkati çeken Bayraktar, "Bu durumda özellikle üreticilerimizin destekleme bütçesi bir miktar arttı. Ondan memnuniyet duyuyoruz ama orada bir miktar daha destek bekliyoruz çünkü maliyetlerimiz ciddi manada arttı. 18-35 yaş arasındaki çiftçilerimizin oranı yüzde 5'e düştü. Gençlerimizi tutamıyoruz." diye konuştu.