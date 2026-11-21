Niğde'de kendisinden haber alınamayan genç evinde ölü bulundu
Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.
Giriş: 21.11.2026 - 19:12 Güncelleme:
Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.
Sazlıca beldesindeki bir evde yaşayan K.D'den (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin evde hareketsiz bulduğu K.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
K.D'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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