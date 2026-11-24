Niğde'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi
Niğde'de sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Giriş: 24.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
Niğde'de sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Merkeze bağlı Yeşilburç köyü ve Cam Teras çevresinde sonbaharın renkleri görsel şölen sundu.
Ağaçların yapraklarının renk değiştirmesiyle yeşil alanlarla sarı ve kahverengi tonlarındaki yapraklar bir araya geldi.
Yeşilburç köyü ve çevresindeki sonbaharın eşsiz manzaraları dronla görüntülendi.
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