Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren, bilgi ve birikimleriyle yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlayan önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Öğretmenlerin geleceğin teminatı olan nitelikli bireylerin yetişmesinde önemli bir görev üstlendiklerini ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Bilgi, sabır ve özveriyle ülkemizin gelişimine katkı sunmakta, öğrencilerimize yalnızca akademik bilgi kazandırmakla kalmayıp milli ve manevi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin emekleri, toplumumuzun geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biridir. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden ve görevleri başında şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."