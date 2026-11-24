Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Avukat Özge Özalp Vulga, Niğde Adliyesinde düzenlenen basın açıklamasında, kadınların yaşam hakkını, eşitliğini ve özgürlüğünü savunmak ve şiddetin her türüne karşı seslerini yükseltmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırıdan ibaret olmadığını ifade eden Vulga, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele, yalnızca kadınların veya kadın örgütlerinin sorumluluğu değildir. Kamu kurumları, yerel yönetimler, barolar, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, güvenlik birimleri, yargı, medya ve sivil toplum birlikte çalışmalıdır. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve faillerin etkili biçimde soruşturulması için kurumlar arasında gerçek ve sürekli bir işbirliği kurulmalıdır."

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Vulga, şiddete maruz kalan kadınların yalnız olmadıklarını dile getirerek, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşabileceklerini ve ALO 183 Sosyal Destek Hattı'ndan destek isteyebileceklerini belirtti.