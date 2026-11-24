Açıklamada, beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün kent genelinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

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