Niğde Belediyesi, altyapı yenileme çalışmalarını tamamladığı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt, kaldırım ve bordür çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eski Kayseri yolu güzergahında sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Güzergah üzerindeki aydınlatma direkleri de yenilenerek bölgedeki ulaşım ve aydınlatma koşullarının iyileştirilmesi için çalışma yapıldı.

İlhanlı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında ise 25 sokakta sıcak asfalt ve kaldırım düzenlemesi tamamlandı. Mahalledeki birçok sokakta çalışmalar bitirilerek yollar hizmete sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentteki yatırımların altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bir bütün olarak yürütüldüğünü belirtti.

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Önceliklerinin kentte uzun yıllar hizmet edecek yatırımlar kazandırmak olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bir bölgede altyapı çalışması yapıyorsak bunu tamamladıktan sonra üstyapısını da en güzel şekilde düzenliyoruz. Önce yer altında eskiyen hatlarımızı yeniliyor, ardından sıcak asfaltımızı seriyor, kaldırımlarımızı ve bordürlerimizi yapıyoruz. İstiyoruz ki hemşehrilerimiz yıllarca rahatlıkla kullanabilecekleri modern yollara kavuşsun. Niğde'mizin her mahallesi ve sokağında hizmet üretmeye devam ediyoruz."