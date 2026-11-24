Niğdeli sporcu Burcu Asel Tuncer üst tura çıktı
Niğde Gençlik Spor Kulübü sporcusu Burcu Asel Tuncer; Çorum'da düzenlenen Küçükler Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonası'nı 10'uncu sırada tamamlayarak bir üst etapta yarışma hakkı kazandı.
Niğde Gençlik Spor Kulübü sporcusu Burcu Asel Tuncer; Çorum’da düzenlenen Küçükler Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonası’nı 10’uncu sırada tamamlayarak bir üst etapta yarışma hakkı kazandı.
2022 Kasım 2026 tarihleri arasında Çorum’da gerçekleştirilen şampiyonada Niğde’yi temsil eden Tuncer, ilk 10’a girerek millî takım seçmelerinde bir üst etaba yükseldi. Niğdeli sporcu, bir sonraki etapta Türkiye’nin en iyi 16 sporcusu arasında mücadele edecek.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, elde ettiği dereceden dolayı Tuncer’i ve emeği geçen antrenörlerini tebrik ederek sporcuya millî takım seçmelerinin bir sonraki etabında başarılar diledi.
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