İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ata Sanayi Sitesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

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