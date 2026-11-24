Niğde'de sağanak etkili oldu
Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Giriş: 24.11.2026 - 18:02 Güncelleme:
Niğde'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ata Sanayi Sitesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağış ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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