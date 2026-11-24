Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine dayanan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği sağanak yağışın saat 21.00’a kadar süreceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Valilik; kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.