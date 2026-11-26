Niğde Belediyesi tarafından 155 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Kayardı Millet Bahçesi'nin 2'nci etabı ile Horanta Kayardı Kafe hizmete açıldı. Yaklaşık 50 bin metrekarelik yeşil alana sahip millet bahçesinde 5 bin 500 kişilik tiyatro alanı, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

Açılış törenine Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, belde belediye başkanları, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe; yeşil alan yatırımlarının ailelere ve çocuklara güvenli, huzurlu ve keyifli alanlar sunduğunu belirtti. Millet bahçelerinin kent sakinlerini bir araya getirdiğini vurgulayan Akmeşe, "Millet bahçeleri insanlarımızın bir arada vakit geçirdiği, doğayla iç içe olduğu ve sosyal hayatın merkezinde yer alan ortak alanlar" dedi.

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Demir, Niğde'deki belediye yatırımlarını takip ettiğini söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir; partisinin 627 belediyeyle Türkiye genelinde yaklaşık 40 milyon kişiye belediyecilik hizmeti sunduğunu belirtti. "Bütün başarımızın temelinde yerel yönetimlerdeki başarımız var" diyen Demir, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Yaklaşık bir buçuk yıl önceki Niğde ziyaretinde kent merkezindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını da gördüğünü anlatan Demir; şehrin Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan tarihi mirasına dikkat çekerek belediye başkanlarına ellerindeki imkanları vatandaşlara hizmet için değerlendirme çağrısında bulundu. AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, yatırımın kente kazandırılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e, bakanlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Uzkurt; "Tek derdimiz sizlerin bizlere göstermiş olduğu teveccühe layık olmak" diyerek Niğde'yi daha konforlu bir kent haline getirmek ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri şehre kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.

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Özdemir, projenin TOKİ ile tamamlandığını anlattı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, millet bahçesinin yapım sürecinde alanın kamulaştırmasını belediyenin üstlendiğini, üstyapı ihalesini ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) gerçekleştirdiğini söyledi. Millet bahçesinin toplam 155 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını belirten Özdemir, bunun yaklaşık 50 bin metrekaresinin yeşil alan olarak düzenlendiğini kaydederek projeye verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bahçede tiyatro alanı ile toplam uzunluğu 5 kilometreyi bulan yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra cami, tenis kortu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Konuşmaların ardından dua edildi, açılış kurdelesinin kesildi. Kayardı Millet Bahçesi'nin 2'nci etabı ve Horanta Kayardı Kafe hizmete açıldı. Program kapsamında millet bahçesinde fidan dikimi de gerçekleştirildi.